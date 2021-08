Cile, Alexis Sanchez non convocato per le qualificazioni al Mondiale: presente Vidal

Il CT del Cile Martin Lasarte ha diramato le convocazioni per i tre match di inizio settembre di qualificazione al Mondiale del Qatar 2022

Il CT del Cile Martin Lasarte ha diramato le convocazioni per i tre match di inizio settembre di qualificazione al Mondiale del Qatar 2022. Nella lista dei 28 convocati, figura il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal ma non Alexis Sanchez, sulla via del recupero ma che resterà a disposizione di Inzaghi durante la pausa per le Nazionali.