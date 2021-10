L’Inter vince ad Empoli, GdS: “Sanchez dipinge calcio. E D’Ambrosio…”

Inzaghi aveva bisogno di risposte e quelle date da giocatori come D'Ambrosio e Sanchez sono note decisamente positive

Inzaghi aveva bisogno di risposte e quelle date da giocatori come D'Ambrosio e Sanchez sono note decisamente positive agli occhi del tecnico piacentino. "Attori protagonisti due interisti che fin qui avevano giocato poco, Alexis Sanchez e Danilo D’Ambrosio. Il cileno ha dipinto calcio con il suo piede definito e veloce; il difensore ha negato un gol a Luperto e si è auto-prodotto la rete dello 0-1 con un’azione strepitosa, in cui è mancato soltanto che si auto-facesse l’assist (in realtà gli è stato servito proprio da Sanchez)", rimarca La Gazzetta dello Sport.