Inter-Sanchez, doppia proposta allo United: ma il vero problema è un altro

Due soluzioni per Alexis Sanchez. L’Inter continua a lavorare per riscatta l’attaccante cileno. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il club nerazzurro avrebbe proposto due alternative ai ‘Red Devils‘: prestito con obbligo di riscatto fissato nel 2021 o uno scambio con Ivan Perisic, che tornerà alla base dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco.

Il quotidiano spiega che il vero problema dell’Inter è legato all’ingaggio dell’attaccante: Sanchez guadagna 13 milioni di euro più bonus e un 25% in più in caso di qualificazione in Champions League. L’unica possibilità per i nerazzurri è quella di spalmarlo in tre anni, con una base massima di 8 milioni a stagione.