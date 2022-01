Tavelli (Sky): “Sanchez-Dzeko? Scelta Inzaghi crea due opportunità per l’Inter”

Il giornalista ha parlato della probabile formazione che il mister sceglierà per la gara contro l'Atalanta

Fabio Tavelli, su Skysport, ha parlato della possibilità che Inzaghi, contro l'Atalanta, schieri in attacco la coppia formata da Dzeko e Sanchez .

Questo è quanto ha sottolineato il giornalista sulla decisione del mister: «La scelta di Inzaghi crea due opportunità: mettere insieme Dzeko e Sanchez che per morfologia sono più giusti dell'accoppiata Lautaro-Sanchez. La seconda cosa è che dà una chance importante al cileno che ha bussato forte alla sua porta. E adesso il tecnico gli chiederà di dimostrargli di potergli affidare il posto da titolare. si tiene in panchina una grande arma. Gli allenatori bravi sono quelli che convincono, spiegano e motivano le scelte in virtù delle cose buone che i cambi possono dare. Spesso cambiano gli interpreti e se chi entra dalla panchina è bravo tu hai fatto un grande lavoro».