Inter, riecco Sanchez in gruppo: la gestione tra Sampdoria e Real Madrid

Gli aggiornamenti dal sito di Sky Sport sulle condizioni dell'attaccante cileno, in recupero dopo un problema al polpaccio

“Le condizioni del cileno migliorano giorno dopo giorno, l'attaccante classe 1988 ha ripreso anche a lavorare parzialmente in gruppo ed è quindi sulla strada della piena guarigione. Una notizia importante per Simone Inzaghi, che potrà quindi avere presto un'altra alternativa per il reparto offensivo. Ma quando potrà tornare a giocare l'attaccante cileno? I miglioramenti sono incoraggianti, nei prossimi giorni il giocatore proverà ad alzare il ritmo e a forzare. Qualora dovessero essere confermati i progressi, Simone Inzaghi potrebbe anche convocarlo per la prossima gara contro la Sampdoria (in programma domenica alle ore 12.30 a Marassi). Una possibile alternativa in più per l'ex allenatore della Lazio, che potrebbe anche utilizzare Alexis Sanchez a partita in corso, utilizzandolo per uno spezzone di partita. Se comunque il cileno non riuscirà a essere già in panchina contro la Samp, rientrerà con il Real Madrid in Champions o al massimo nella successiva gara di campionato contro il Bologna”, si legge.