Inter, Conte crede in Sanchez: “Voluto e difeso. Un gesto della squadra vale più di tutto”

Il gol contro il Genoa pochi secondi dopo il suo ingresso è stata una boccata d'ossigeno per Alexis Sanchez. Relegato spesso in panchina visto il rendimento straordinario della Lu-La, il cileno gode comunque della stima di Conte e dei compagni di squadra:

"Sanchez è un titolare aggiunto per Conte, uno che ha voluto, difeso ma anche bacchettato quando c’è stato bisogno. Alexis è un tipo generoso, ma nella sua avventura in nerazzurro troppe volte ha sparato a salve. Però ha ritrovato gli spunti nell’uno contro uno e più volte è risultato decisivo in veste di rifinitore. Domani allora potrebbe toccare a lui, che malgrado gli errori del passato continua a godere di una grande stima da parte dei compagni, e l’abbraccio dopo il gol col Genoa vale più di mille parole", scrive la Gazzetta dello Sport.