Sanchez, recupero vicino ma c’è l’incognita Cile: la posizione dell’Inter

Sanchez è tornato a Milano dopo un consulto a Barcellona con il medico di fiducia per tentare di guarire dai problemi al gemello mediale

"Alexis Sanchez vede il rientro con l’Inter, con l’incognita di una chiamata della nazionale cilena all’orizzonte". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al rientro a Milano di Alexis Sanchez avvenuto nella giornata di ieri. Il cileno è stato a Barcellona dal suo medico di fiducia per delle cure specifiche al fine di superare l'infortunio al ginocchio riportato con il Cile. "Oggi si rivedrà con lo staff interista (sempre informato su quel che stava facendo la punta) per capire quali siano i prossimi passi per arrivare al completo recupero. Il piano originale è quello di cercare di fare in modo che Sanchez sia pronto per il terzo turno di campionato, la gara contro la Samp", spiega il quotidiano.

Il match contro la Sampdoria è fissato per il 12 settembre ma, nel mezzo, ci sono tre partite di qualificazioni ai Mondiali del suo Cile il 2, il 5 e il 9 di settembre. Il CT Lasarte, in una recente intervista, ha lasciato intendere di essere disposto ad aspettare fino all'ultimo e di poterlo convocare se il Nino Maravilla sarà in una condizione accettabile ma l'Inter non vuole correre rischi. "Se arrivasse la convocazione, l’Inter dovrà lasciar partire il giocatore. Forse servirebbe però un po’ di sensibilità per capire l’opportunità della chiamata in un momento in cui la punta, che pure tiene tantissimo alla sua Nazionale, ancora deve mettersi del tutto alle spalle l’ultimo infortunio", la chiosa di Tuttosport.