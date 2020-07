Sanchez concentratissimo sul presente all’Inter: posta il suo lavoro alla Pinetina

Si dimostra concentratissimo sull’Inter e sul suo lavoro. Alexis Sanchez mostra muscoli e fatica in una delle sedute di allenamento alla Pinetina, quella di oggi, la prima che porta all’ultima gara della stagione in Serie A. Quella contro l’Atalanta è una gara che vale il secondo posto e lui vuole esserci perché c’è stato nell’ultimo periodo e l’ambiente nerazzurro sembra aver svegliato, al ritorno dall’infortunio, tutta la voglia di dire la sua dopo un momento no con il Manchester United. Il giocatore ha fatto pensare all’Inter che trattenerlo sarebbe una buona idea. La trattativa per trattenerlo oltre la gara col Getafe è ancora difficile come è difficile, per stessa ammissione di Marotta, trovare un accordo per trattenerlo anche la prossima stagione, visto le richieste dello United e lo stipendio da top player che guadagna al club inglese. Lui intanto si concentra sul presente e sul fisico per farsi trovare pronto ancora una volta se Conte vorrà impiegarlo.