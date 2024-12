L'attaccante cileno, dopo 4 mesi ai box per infortunio, è tornato a vestire la maglia dell'Udinese nella gara di Coppa Italia contro la sua ex squadra

Alexis Sanchez ha giocato nell'Inter due volte e ha vinto con la maglia nerazzurra due scudetti (e una stella), due Supercoppe italiane e una Coppa Italia. Dopo la prima esperienza in nerazzurro era andato all'Olympique Marsiglia in 35 presenze ha segnato 14 gol. In estate è tornato nella squadra che lo aveva lanciato in Italia, l'Udinese. Ma un infortunio gli ha impedito di essere in campo finora. Fino a ieri, fino alla gara di Coppa Italia contro i suoi ex compagni.