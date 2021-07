Ct Cile: “Sanchez? Vicino al recupero completo. Se in buone condizioni, giocherà”

Il tecnico della Roja Lasarte ha parlato dell'attaccante dell'Inter Sanchez in vista della prossima sfida col Brasile

Questa notte alle 2 il Cile affronterà il Brasile e potrebbe esserci spazio anche per Alexis Sanchez . Queste le parole del tecnico della Roja Lasarte sull'attaccante dell'Inter:

"Alexis ha avuto una lesione e il suo recupero si è dovuto svolgere per fasi. Ora è in una condizione vicina al recupero completo. Ogni minuto gioca a suo favore. Se sarà in buone condizioni giocherà".