Con l’Atalanta Sanchez o Lautaro? CdS: “Fino a ieri l’idea di Conte era chiara”

Secondo quanto riferisce il CorSport, Antonio Conte potrebbe avere un dubbio di formazione: Sanchez o Lautaro

"Dubbio aperto, in salsa sudamericana. Adesso il rebus riguarda chi lasciare fuori: per le riflessioni pre-partita c'è ancora un giorno e mezzo di tempo, ma ieri l'intenzione di Conte era ancora quella di cucire addosso all'Inter lo stesso abito di Parma. Con Sanchez , fresco di doppietta, a minacciare dal primo minuto la porta dell'Atalanta". È questo l'incipit dell'articolo del Corriere dello Sport in merito all'unico dubbio di formazione per Antonio Conte in vista della sfida contro l'Atalanta. Il tecnico salentino pare intenzionato a confermare Alexis Sanchez, brillante e galvanizzato dalla doppietta contro il Parma al Tardini, confermando un periodo felice visti i 3 gol segnati negli ultimi quattro giorni.

L'attacco dell'Inter sembra aver trovato una quadra con Lautaro a far coppia con Lukaku ma Sanchez si è ritagliato il giusto spazio e ora insidia il Toro. "C'è ancora la rifinitura di oggi per altre valutazioni, per quello che resta uno dei pochissimi nodi di formazione (l'altro sarebbe il ballottaggio Eriksen-Vidal) alla vigilia. Per domare l'Atalanta e tenersi stretta una classifica da urlo. Anche indovinare le giuste rotazioni fa parte di uno status da capolista. E l'Inter finora ha ottenuto 36 gol dal proprio attacco", ribadisce il CorSport. Lautaro, però, è in gran forma, come testimoniano i 4 gol e i 3 assist a referto nelle ultime 4 partite e la panchina di Parma è servita per ricaricare le pile.