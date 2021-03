Inter, Sanchez fattore scudetto. “In spogliatoio Alexis è molto amato perché…”

Il cileno è tornato finalmente determinante: e ora può rappresentare per Antonio Conte una carta importante per la corsa scudetto

"Sto finalmente rivedendo sprazzi del vero Alexis Sanchez". Così Antonio Conte dopo la vittoria dell'Inter sul Parma grazie proprio alla doppietta del Nino Maravilla, tornato a performare ai livelli che tutti si aspettavano. E la voglia e la grinta espresse anche nelle parole post-match lo confermano: "Il leone in gabbia - scrive il Corriere dello Sport -, che Alexis Sanchez ha paragonato a se stesso quando non gioca, è in libertà. Magari lunedì tornerà dietro le sbarre e inizialmente si vedrà dalla panchina il match contro l'Atalanta, ma il segnale lanciato giovedì al Tardini ha sgombrato il campo dai dubbi: il cileno è tornato e può essere un fattore nella corsa scudetto .

Di certo, però, essere salito a quota 5 centri (più altrettanti assist) non ha esaltato più di tanto Sanchez, uno che in carriera i gol li ha fatti con tutte le maglie e che solo quando è passato allo United ha attraversato un momento complicato. Il suo record nerazzurro del 2019-20 (4) è già stato sorpassato e non vuole fermarsi. Il modo in cui al Tardini è stato festeggiato dai compagni fa capire che nello spogliatoio è molto amato. Non solo da Vidal, Martinez e Hakimi, gli altri tre componenti della... Banda (così si chiamano). Alexis infatti è spesso portato alla battuta e, quando è in vena, dispensa scherzi".