Inter, Lukaku e Sanchez vogliono vendicarsi dello United. Nel mirino del belga…

TuttoSport parla di Lukaku e di Sanchez. Di come i due attaccanti siano stati messi alla porta dall’allenatore del Manchester United. Aveva parlato in pratica di una decisione corretta nonostante i due in nerazzurro abbiano fatto bene all’Inter. “Dopo aver sbolognato Lukaku in estate a una cifra comunque congrua (ma lo United avrebbe comunque preferito portarsi a casa Paulo Dybala), gli inglesi hanno reciso il cordone ombelicale con il Niño Maravilla pur di non pagargli più i 15 milioni di stipendio (19 con i bonus) fino al 2022”, scrive il quotidiano torinese. Il cileno si è abbassato lo stipendio per rimanere all’Inter e firmerà un triennale da 7 mln all’anno.

SANCHEZ – Nella gara con il Getafe dovrebbe partire dalla panchina anche perché aveva rimediato una botta nella partita contro l’Atalanta. Conte ha voluto Lukaku ma si è speso anche per la permanenza del cileno che non è stato a disposizione per mezzo campionato per infortunio. “Quando era stato preso, Conte aveva realizzato un piccolo grande sogno, considerato che la coppia Lukaku-Sanchez l’avrebbe voluta formare prima alla Juve, quindi al Chelsea. Il cileno si è perso – perché a un certo punto credeva che mai sarebbe stato tenuto – poi, complice il lockdown, ha favorito il cambio di rotta societario circa l’opportunità di tenerlo e ha dimostrato perché all’Inter uno come lui sarebbe servito come il pane“, si legge nello stesso articolo.

LUKAKU – Il belga ha la bella occasione di centrare il suo 30esimo gol con la maglia nerazzurra, alla prima stagione. Eguaglierebbe il numero di reti segnate da Milito nella stagione del Triplete. Spera di poterlo centrare già con il Getafe e di superarlo nella fase finale dell’Europa League. Un trofeo che si può provare a vincere battendo anche quel Manchester United che ha messo lui e Sanchez alla porta.

(Fonte: TuttoSport)