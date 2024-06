Sanchez posta la maglia del Cile: “Quando pensi che va tutto bene…”

Il calciatore, che lascia l'Inter dopo la vittoria dello scudetto, ora è concentrato sulla sua avventura in Coppa America

Alexis Sanchez, dopo la vittoria dello scudetto con l'Inter, lascerà la Serie A ma prima si sta preparando insieme al suo Cile per affrontare la Coppa America. L'attaccante sui social ha postato proprio la maglia della sua Nazionale. E ha scritto: "Nel calcio e nella vita quando pensi che sta andando tutto bene, nella maggior parte dei casi è quando devi prepararti per quello che sta arrivando". Dopo il trionfo con la squadra nerazzurra in Italia ora parte una nuova avventura.