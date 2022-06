Inter, per Sanchez si raffredda la pista Marsiglia: ecco perchè. Il Siviglia…

Ancora nessuna novità per quanto riguarda il futuro di Alexis Sanchez: l'attaccante cileno non rientra più nei piani dell'Inter, ma ha ancora un anno di contratto e le parti non hanno raggiunto un accordo sulla buonuscita. Per il giocatore si è parlato del Marsiglia, dove ritroverebbe quel Jorge Sampaoli che lo ha già allenato in Nazionale ma, secondo calciomercato.com, la pista si sarebbe già raffreddata: il Niño Maravilla avrebbe aperto all'opzione francese, ma le richieste del suo procuratore Felicevich sono state considerate troppo esose. Il Siviglia è interessato, ci sono stati i primi contatti, ma il problema rimane l'ingaggio: Sanchez guadagna 7 milioni di euro netti a stagione, e non ha intenzione di accettare molto di meno.