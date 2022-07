Sanchez-Marsiglia, smentite dalla Francia. RMC: “Nessun contatto in corso”

Non ci sarà Marsiglia nel futuro di Alexis Sanchez: l'attaccante cileno, nonostante le voci di mercato delle ultime settimane che lo accostavano al club francese, nella prossima stagione non sarà agli ordini di Igor Tudor. Ne è certo RMC Sport, che ha smentito le indiscrezioni proveniente da Italia e Cile: "Contrariamente a quanto affermano alcuni media, secondo le nostre informazioni il Marsiglia non sta parlando con Alexis Sanchez".