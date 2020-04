GdS – Dal salotto di Crespo a vicino di Messi: le case ‘maravilla’ di Sanchez. C’è un indizio sul futuro…

In attesa di novità sul proprio futuro, sempre più lontano dall’Inter e da Milano con il probabile rientro al Manchester United, Sanchez si sbizzarrisce con la scelta di case ma banali. “Alexis passa con una certa facilità dal salotto che fu di Crespo all’essere vicino di casa di Messi” scrive La Gazzetta dello Sport.

Il cileno ha, infatti, acquistato un appartamento da 2,5 milioni di euro nel sud della Florida, vicino Miami. “Alexis si è regalato qualcosa di più di un bilocale in un condominio-grattacielo di stra-lusso a Sunny Isles Beach, targato Ritz-Carlton: club privato al 33° piano, ristorante sulla spiaggia, vista sull’oceano, piscine a profusione. Il palazzo è gemello di un altro lontano poco più di un chilometro, in cui Messi ha investito il doppio (5 milioni) per un appartamento esclusivo“. Un indizio di mercato? L’altra Inter, quella di Beckham che disputa il campionato di MLS, ha sede proprio a Miami.

In Italia, invece, Sanchez non vive a Milano ma a Limido Comasco, a due passi da Appiano Gentile, nella casa che fu di Hernan Crespo, Dejan Stankovic, Rafa Benitez e Mario Balotelli. Un appartamento famoso per le due rapine subite da ‘Super Mario’ e per un paio di ricevimenti (si parla di matrimonio e battesimo) del Valdanito.