Sanchez: “Con Mourinho ho perso fiducia, allo United c’era un’atmosfera poco salutare”

Intervistato dalla BBC, Alexis Sanchez ha parlato del suo rapporto complicato con José Mourinho, suo primo allenatore al Manchester United: “Dico le cose come stanno secondo la mia opinione: Mourinho è uno dei migliori allenatori del mondo per il modo in cui allena, per come studia i video, per come fa le cose. Ma poi, all’interno del gruppo c’era la sensazione che tu fossi dentro la squadra e poi fuori. A volte non ho giocato, poi l’ho fatto, poi no, e come giocatore ho perso fiducia. Ogni giocatore perde la sua sicurezza in questo modo. E poi si era creata un’atmosfera che non era salutare. A volte giocavo bene, segnavo un gol e mi toglieva. Gioco a calcio da quando avevo cinque anni, e se mi tolgono il pallone è come se perdessi la gioia. Sono fatto così“.