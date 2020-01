TS – Verso Napoli-Inter: panchina per Barella e Sanchez, Conte deve sciogliere un dubbio

Antonio Conte lascia l’emergenza al 2019 e può sorridere. Nella trasferta di Napoli, l’allenatore dell’Inter avrà a disposizione quasi tutta la rosa: gli unici assenti saranno Asamoah e D’Ambrosio.

A centrocampo tornano Brozovic (assente con il Genoa per squalifica) e Sensi, che – secondo Tuttosport – partirà dalla panchina: accanto al croato giocheranno Vecino e Gagliardini. Fuori, almeno dall’inizio, anche Barella, mentre sulle fasce agiranno Candreva e Biraghi.

Scontata la coppia d’attacco Lukaku-Lautaro, in panchina si rivede Alexis Sanchez, che torna a disposizione a oltre tre mesi di distanza dall’ultima partita ovvero dalla trasferta di Champions League contro il Barcellona.

Un dubbio in difesa per Antonio Conte: Godin e Bastoni si giocano una maglia da titolare al fianco di De Vrij e Skriniar. L’uruguaiano, in panchina con Fiorentina e Genoa, può tornare dall’inizio ma non è escluso che il centrale dell’Under 21 possa essere confermato.