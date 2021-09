CM – Inter, Sanchez può partire già a gennaio: tre club in corsa

L'attaccante cileno, tornato a disposizione di Inzaghi, può lasciare Milano nel mercato invernale secondo Calciomercato.com

Alexis Sanchez può lasciare Milano già nella finestra invernale di calciomercato. Tornato a disposizione di Simone Inzaghi dopo l’infortunio, il cileno può salutare secondo Calciomercato.com. “Alexis Sanchez può lasciare l'Inter a gennaio. L'attaccante cileno piace a Marsiglia, Betis Siviglia e Siviglia”, sottolinea il sito. Tre club in corsa, la permanenza di Sanchez in nerazzurro non è certa.