Alexis Sanchez, allenamento e concentrazione. E ai follower non sfugge un dettaglio

Ha semplicemente scritto: “Training”, allenamento, come didascalia di una foto postata. Questa mattina Alexis Sanchez si è allenato alla Pinetina. Mentre si parla del suo futuro lontano da Milano, pensa a come poter tornare a fare bene in questa ultima parte di campionato con l’Inter.

È molto concentrato e nella prima uscita con il Napoli, pur partendo dalla panchina ha fatto vedere che su di lui si può provare a contare. Anche perché Lautaro Martinez non è sembrato al meglio. Allora Conte potrebbe contare di più, rispetto a quanto fatto in precedenza, proprio sul cileno.