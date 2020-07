Sanchez la priorità dell’Inter. Vantaggio nerazzurro sul Milan per Tonali, in attacco Dzeko in pole

L’Inter spera di chiudere al meglio la stagione conquistando il secondo posto per poi gettarsi nell’Europa League che potrebbe regalare un trofeo importante. Intanto, la società sta lavorando per migliorare la rosa di Conte in vista della prossima stagione.

“Sandro Tonali, l’Inter appare in vantaggio sul Milan e pronta a mettere sul piatto 35 milioni per soddisfare le richieste del Brescia. A proposito dei nerazzurri: Marotta e Conte hanno spento la suggestione Leo Messi. La priorità nerazzurra è rappresentata dall’acquisto di Alexis Sanchez, tornato agli antichi splendori dopo un biennio in chiaroscuro. Lo United però non fa sconti e chiede 20 milioni per il cartellino del cileno, che ha uno stipendio monstre (12 milioni netti più premi fino al 2022). Sul fronte Lautaro Martinez ci sono poi da registrare le parole del presidente del Barcellona Bartomeu, che ha dichiarato come la trattativa con l’Inter sia in una fase di stallo. Lo stipendio offerto dai catalani (12 milioni annui) fa gola all’argentino, che potrebbe vedersi recapitare da Marotta una proposta di rinnovo a cifre ben più basse (6 milioni a stagione). Infine futuro deciso per Esposito: dopo il rinnovo fino al 2025 andrà in prestito con l’Inter che cerca un vice Lukaku di esperienza. Il nome di Dzeko (Roma) potrebbe essere quello giusto”, si legge su il Giornale.