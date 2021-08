Inter, punto interrogativo Sanchez: dubbi sulle condizioni fisiche e sul futuro

Preoccupano le condizioni dell'attaccante cileno: gli aggiornamenti dopo il consulto medico svolto a Barcellona

Dubbi in casa Inter sul futuro di Alexis Sanchez. C’è preoccupazione tra dirigenti e staff per il cileno, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. Già in vista della sfida di Verona, Simone Inzaghi aspetta un rinforzo in attacco, lo evidenzia il quotidiano: “Inzaghi ha bisogno di un elemento pronto subito, per non ritrovarsi a corto di uomini come è già accaduto sabato con il Genoa. In quel frangente è bastato Dzeko, e Lautaro, al di là della squalifica, è da considerare recuperato per Verona, ma resta il punto interrogativo sulle condizioni di Sanchez, che è atteso oggi alla Pinetina, dopo il programma di recupero sostenuto a Barcellona dal professor Cougat”, si legge.