Inter-Pro Sesto, Sanchez fuori per questioni di mercato. Significativo il rientro di Gosens

"(...) Ma torniamo allo slovacco e all'olandese (Skriniar e Dumfries, ndr), ieri entrambi in campo. Inzaghi, che ha lasciato fuori per motivi legati al mercato Sanchez, Pinamonti, Agoume e Salcedo, ha schierato nella prima frazione, davanti ad Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij e Dimarco, in mezzo spazio per Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Darmian, in avanti Lukaku e Martinez; nella ripresa spazio per Onana, con la difesa a tre composta da Skriniar, Darmian e Bastoni, in mediana Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan e Gosens, in attacco Dzeko e Correa. In gol nei primi 45' Calhanoglu e Martinez, autore di una doppietta (un assist di Lukaku); nei secondi 45' Correa, Bellanova e appunto Skriniar. Unico in campo per tutti i 90' Darmian. Significativo il rientro di Gosens, recuperato dopo il fastidio accusato a Ferrara".