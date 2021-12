GdS – Sanchez, altro che cessione! “Risorsa preziosa come l’oro, meritava…”

La Gazzetta dello Sport odierna elogia Alexis Sanchez, subentrato in modo positivo ieri durante Inter-Torino

La Gazzetta dello Sport elogia la prova di ieri di Alexis Sanchez. Subentrato nella ripresa, il cileno è andato a un passo dalla terza partita consecutiva con gol: solo il palo lo ha fermato. Questo il giudizio della rosea: “Il modo con cui entra in campo è da mostrare a chi si lamenta del poco spazio. Il palo gli nega un gol che avrebbe meritato. Risorsa preziosa come l’oro, altro che cessione”, si legge. Voto 6,5 per il cileno.