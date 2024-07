Futuro tutto da scrivere per Alexis Sanchez. L'attaccante cileno, scaduto il suo contratto con l'Inter, non ha ancora scelto la sua prossima destinazione, e tra le varie ipotesi ci sono anche dei ritorni: Udinese e River Plate stanno già valutando l'ipotesi di riaccogliere in squadra il Niño Maravilla, ma non sono gli unici club a farlo. Secondo Uriel Iugt di Radio La Red, sul giocatore ci sarebbe anche il Marsiglia, formazione che ha avuto Sanchez a disposizione nella stagione 2022/23.