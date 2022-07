Gds – Sanchez tratta buonuscita solo dopo aver trovato squadra. Napoli, non c’è nulla

Tra i giocatori in uscita c'è da tempo Alexis Sanchez. L'Inter non riesce a trovare una soluzione per lasciare partire il cileno, ormai fuori dal progetto tecnico.

"È il caso di Sanchez, la situazione più spinosa. Il cileno non trova squadra, ad Appiano è un separato in casa: non partecipa alle amichevoli, così sarà pure sabato contro il Lione a Cesena. È fuori dal progetto tecnico, sui social nei giorni scorsi ha postato messaggi criptici. L’Inter ha già incontrato il suo agente Felicevich, ormai 20 giorni fa. Ma da allora più nulla è accaduto, se non che Sanchez continua a rifiutare tutte le destinazioni proposte. Legittimamente, s’intende, visto che ambisce a giocare in un campionato top. L’Inter in questo senso ha le mani legate. Perché il giocatore si è detto disponibile a trattare una buonuscita, ma solo dopo aver trovato squadra. Non hanno avuto conferma le voci sul Napoli, neppure quelle provenienti dalla Spagna di un interesse presunto del Siviglia. Il sogno di Alexis, ancora vivo, è quello di tornare al Barcellona. All’Inter il suo stipendio pesa 10 milioni lordi, grazie ai benefici del Decreto Crescita", spiega La Gazzetta dello Sport.