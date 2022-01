Il Giornale – Sanchez, nella testa lasciare il segno con l’Inter. Tanti lo chiamano ma…

L'attaccante nerazzurro non vuole lasciare la squadra a gennaio nonostante diverse voci di addio e chiamate che gli sono arrivate

Alexis Sanchez, con il gol all'ultimo minuto segnato alla Juventus, ha regalato all'Inter la Supercoppa. E si è regalato alla fine della partita la soddisfazione di definirsi campione che se gioca diventa un mostro. Non proprio umili, ma efficaci le sue parole che sembrano aver raccontato la sua voglia di restare a Milano.

Anche Il Giornale conferma: "Nessun addio nella finestra invernale di trattative, nonostante all’ex Arsenal siano arrivate in queste settimane numerose chiamate sia europee (Betis e Marsiglia) sia esotiche (Arabia Saudita,Brasile e MLS). Tutte respinte al mittente. Nella testa di Alexis, infatti, c’è sempre stata l’Inter e il desiderio di lasciare il segno in nerazzurro. Detto, fatto. Con la Supercoppa Italiana in bacheca griffata Alexis. E l’acuto di ieri, oltre a regalare una gioia al presidente Zhang presente sugli spalti, farà probabilmente sembrare meno pesante il suo stipendio (7 milioni netti più bonus a stagione fino al 2023) anche a Suning".