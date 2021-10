SM – Sanchez, tre mesi per riconquistare l’Inter o sarà addio. Mancano acquirenti

L'attaccante cileno si è sfogato sui social e sembra voler lasciare l'Inter, ma al momento non ci sono offerte

Momento difficile per Alexis Sanchez che fatica a trovare spazio nell'Inter di Inzaghi. Il cileno è rientrato dall'infortunio, ma il tecnico nerazzurro gli ha concesso solo 70' finora. Dopo la gara col Sassuolo, in cui il cileno non è entrato in campo, Sanchez si è sfogato sui social e il club è rimasto sorpreso.

"Sin qui, dunque, ci sono margini per ricucire e per continuare assieme. Questo significa che i prossimi tre mesi saranno importanti, per Sanchez in primis, per ritagliarsi un ruolo meno marginale: la cessione già a gennaio non è tuttavia da escludere. Difficile, ma non impossibile, arrivare a un accordo per la rescissione, da escludere invece la possibilità di trovare un club che corrisponda al giocatore uno stipendio di questo livello. Sondaggi per Sanchez - molto timidi - sono arrivati dalla Spagna, dall'Inghilterra e tempo fa dalla Turchia: nulla di concreto, però", aggiunge il portare sportivo.