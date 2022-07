Inter, c’è una via d’uscita per Sanchez. Tudor lo ha chiesto alla dirigenza del Marsiglia

"Non convocato neppure per l'amichevole odierna contro il Lens (era già stato fuori a Ferrara contro il Monaco), il cileno sta valutando la proposta del Marsiglia che disputerà la prossima Champions League. È una soluzione che non scarta perché Igor Tudor lo ha chiesto espressamente alla dirigenza francese. La trattativa però non è in discesa complice l'accordo da trovare sia tra Alexis e l'Inter sull'incentivo all'esodo sia tra l'attaccante e il Marsiglia sull'ingaggio", riporta il Corriere dello Sport.