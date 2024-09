Udinese, per Sanchez escluse lesioni: in un mese a disposizione

Il giocatore è stato momentaneamente dalla lista della Serie A ma tornerà a disposizione in tempi brevi rispetto alle attese

Alexis Sanchez ha dovuto rimandare il suo esordio con la maglia dell'Udinese. Il club friulano intanto sta facendo bene e ha collezionato 7 punti in classifica come Inter e Juventus. Ma il ritorno dell'ex interista ha entusiasmato la piazza e i tifosi vogliono rivederlo in campo.