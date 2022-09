Inter, ricordi Sanchez e Vidal? Entrambi a segno nel 2-2 del Cile col Qatar

Un altro mezzo passo falso per la nazionale di calcio del Cile dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, ma a segno i due ex Inter

Alessandro Cosattini

Dopo la sconfitta contro il Marocco per 2-0, la tournée europea della Roja prosegue con un pareggio per 2-2 contro il Qatar. La curiosità è che i due gol sono stati realizzati da due ex Inter: a sbloccare il risultato è stato Alexis Sanchez e a realizzare il 2-2 finale invece ci ha pensato Arturo Vidal nella ripresa. Poi Sanchez ha fallito il rigore del potenziale 3-2 a fine match, all’86’. L'attaccante è passato al Marsiglia, il centrocampista invece gioca con la maglia del Flamengo dopo l'addio all'Inter.