Inter, 90 minuti col Cile per Vidal e Sanchez: il gol del centrocampista non basta, Roja ko in Venezuela

Non basta la rete di Arturo Vidal al Cile di Reinaldo Rueda per conquistare la seconda vittoria di fila. La Roja cade in Caracas in Venezuela: la formazione di casa si impone con il risultato di 2-1 nella gara valida per il quarto turno delle qualificazioni ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022.

90 minuti per Vidal e per Alexis Sanchez: i due calciatori dell’Inter, scelti nell’undici di partenza dal commissario tecnico Rueda, hanno disputato l’intero match, deciso dalle reti di Luis Mago e da Rondon.