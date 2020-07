Sanchez, sei assist e due reti dopo la ripresa. L’Inter tratta con lo United, il Nino vuole restare

Nella vittoria dell’Inter contro la Spal, Alexis Sanchez ha sicuramente recitato la parte del migliore in campo. Il cileno sta bene e vuole riscattarsi dopo un annata segnata da un infortunio che lo ha tenuto fuori parecchio tempo.

“Come sarebbe cambiata la stagione interista se la caviglia di Alexis Sanchez non avesse fatto crac nel contrasto con Cuadrado in Colombia-Cile di ottobre? Le prestazioni e i numeri del Niño dopo il lockdown rendono lecito pensare che le cose sarebbero potute cambiare. Sei assist nelle otto partite dopo la ripresa, il piede o la testa in otto dei gol interisti: ai sei passaggi decisivi si aggiungono due reti. Solo Ronaldo è stato più determinante, con la partecipazione a nove gol, ma tirando qualche rigore in più. Una “Maravilla” che però va oltre l’arido conto statistico: Alexis anche a Ferrara conferma di essere il più in forma dei suoi, e di avere una qualità superiore in senso assoluto alla gran parte dei giocatori del nostro campionato”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“Ora si tratta di non far nascere nuovi rimpianti, visto che la sua presenza interista al momento ha una data di scadenza come lo yogurt: il 5 agosto è prevista la sua ultima partita, contro il Getafe, poi per gli accordi vigenti dovrà tornare alla casa-madre, il Manchester United. Le trattative per portarlo a Milano in modo definitivo sono già state avviate, non sono semplici, ma sono possibili. Anche perché Sanchez si trova bene col tecnico, nella squadra, nel campionato e anche in Lombardia, nella villa sul lago di Como con annessi boschi che gli permettono di scatenarsi coi suoi cani. Nei progetti interisti è una risorsa per il futuro, e non solo dopo il gol alla Spal”, aggiunge il quotidiano.