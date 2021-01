Sannino: “Eriksen? Ha il passo di Pirlo, ma non la stessa qualità. Non sa fare…”

L’allenatore Giuseppe Sannino ha parlato ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione ‘Stadio Aperto‘, dell’esperimento di Antonio Conte di schierare Eriksen nel ruolo di regista: “L’ho visto oggi e ho una mia idea: la corsa è quella di Pirlo, uguale, la qualità no. Ne ha tanta, ma non da dirigere la squadra e dettare i tempi, anche perché non riesce a fare la transizione difensiva in non possesso. Lo vedo più mezzala in un 3-5-2 ma giusto che Conte provasse: non credo lo vedremo lì in campionato“.

Manca Sensi?

“Ha avuto infortuni, l’hanno aspettato… Come calciatore è straordinario: il più importante centrocampista dell’Inter, però, è Barella”.