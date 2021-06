Sannino: “Mourinho operazione d’immagine, Inzaghi da vedere. Conte? Rimane solo…”

Le parole dell'allenatore a proposito delle scelte di alcuni club di Serie A per la panchina del prossimo anno

L'allenatore Giuseppe Sannino ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue considerazioni: "Quando vuoi cambiare un tecnico è perché ci hai pensato prima. Non è che finisci il campionato e decidi lì. In questo momento vedo la corsa a prendere qualcuno per fare torto agli altri. Questa girandola mi fa pensare che ci sia poca progettualità. Posso capire il ritorno di Allegri alla Juventus, perché non si era capito il motivo per cui avesse lasciato. Se è tornato indietro significa che qualcuno abbia capito di aver sbagliato qualcosa. Torna anche Mourinho, ma mi sembra un'operazione di immagine. Per Conte mi pare rimanga ormai solo il Tottenham, vediamo cosa farà Inzaghi al suo posto all'Inter, utilizzerà il suo stesso schema. Alla Lazio, se andrà Sarri, sono curioso: vengono da anni di un calcio molto diverso. E poi Spalletti a Napoli... Sono felice anche di vedere Gattuso alla Fiorentina, sia per lui che per Firenze. Ha cambiato pure il Torino, con Juric che mi sembra quello ideale".