Sannino: “Serie A? Inter e altre due quelle che giocano meglio. Per umiltà…”

Le considerazioni del noto allenatore a proposito del percorso intrapreso da alcune squadre a livello di gioco

Il calcio italiano si sta europeizzando? A questa domanda ha risposto l'esperto allenatore Giuseppe Sannino, intervenuto ai microfoni di TMW. Queste le sue considerazioni: "A livello di risultati mi sembra ancora ci sia molto da lavorare. A volte ci incartiamo da soli pensando di essere migliori, ma poi affronti le altre realtà e ti accorgi che è difficile. Ho visto Lazio-Bayern, e per me la Lazio in Italia è una delle squadre che gioca meglio insieme ad Atalanta e Inter: ok, forse era una brutta serata, ma che fatica... Dovremmo dare un'occhiata all'estero, anche per umiltà. Sulle strutture poi siamo indietro: c'è sempre da migliorare. Però spezzo una lancia a favore: dopo tanti anni vedo una Nazionale che ci diverte. Mancini ha avuto grande forza, in pochi avrebbero osato convocare uno come Zaniolo che non giocava nella sua squadra. Sono convinto che non farà bene, benissimo".