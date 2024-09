Nuovo San Siro: oggi vertice tra Inter, Milan e Soprintendenza sul vincolo

Inter e Milan oggi sono pronte a incontrare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, insieme al sindaco Giuseppe Sala, per approfondire il tema del vincolo sul secondo anello di San Siro . Il vertice era stato anticipato dallo stesso Sala nei giorni scorsi, dopo l’incontro in Comune con le due società, sottolinea anche calcioefinanza.it.

Oltre infatti al prezzo per l’acquisto del Meazza e delle aree limitrofe e le tempistiche, uno dei tre punti al centro delle richieste dei club è quello legato al vincolo: «I club vogliono capire più in dettaglio il vincolo della Soprintendenza», aveva spiegato il sindaco. Il tema, infatti, non era stato ancora approfondito nel dettaglio: nell’agosto 2023 la Soprintendenza, su richiesta del Comune, si era espressa confermando l’intenzione di far scattare il vincolo nel 2025 (al compimento dei 70 anni dalla costruzione del secondo anello), ma non essendo ancora scattata la tempistica si era limitata ad indicare cosa dovrebbe essere oggetto del vincolo. E il successivo ricorso al TAR da parte del Comune, non essendoci ancora alcun vincolo, non era potuto entrare nel dettaglio.