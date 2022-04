Sansone: “Nessuna favore a nessuno. Abbiamo dimostrato a noi stessi che ci teniamo”

Il Bologna batte 2-1 l'Inter che rimane così a due punti dal Milan. Nel post partita Dazn ha intervistato uno dei protagonisti dei rossoblù

"L'ho vista forte e lunga e ho pressato il portiere e sono stato fortunato. Non abbiamo fatto nessun favore a nessuno, abbiamo dimostrato a noi stessi che ci teniamo. I tifosi danno grande carica, segnare sotto la curva è incredibile. Da quando non c'è il mister abbiamo sempre vinto o pareggiato. Vogliamo dare una mano al mister che è in ospedale".