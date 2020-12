Santacroce: “Inter forte mentalmente, si sta compattando. Col Napoli i nerazzurri sanno…”

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per presentare la sfida tra i partenopei e l’Inter, in programma domani: “Mentalmente l’Inter è forte e punterà sul campionato con l’eliminazione dalla Champions. Si sta compattando molto e resta favorita per i primi posti. Il Napoli sta tenendo ritmo ed è tosta. Koulibaly? Dipende da tante cose, lui è uno dei difensori più forti al mondo. Il Napoli sta ancora concedendo qualcosa di troppo in difesa e l’Inter sa giocare in ripartenza. Quello con Lukaku sarà uno degli scontri più belli. Gattuso sta cambiando tanto e ha tanti calciatori che glielo permettono. La perdita di Osimhen fa male perché la squadra era stata costruita per lui“.