Santacroce: “Mourinho può tornare al top, colpo pazzesco. All’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha commentato l'arrivo alla Roma di Josè Mourinho

"Lo guardavo con ammirazione, ha saputo distogliere dal grande problema dell’Inter: si parlava di tutto tranne che del campo, si guardava alla vita fuori. Ha capito il problema, si è saputo mettere in mezzo facendosi amare da tutti i suoi giocatori, tutti matti per lui, sia chi giocava che chi no. Sono felice sia tornato in Italia”.