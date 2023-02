Santacroce: “Napoli? Perché perda lo scudetto deve succedere l’impossibile”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli, ha parlato così della possibile vittoria dello scudetto da parte degli azzurri: "Tifosi troppo entusiasti e poco scaramantici? Ma no, anche io ho abbandonato la scaramanzia, anzi sogno ancora più in alto. Per lo scudetto deve succedere proprio l'impossibile e ovvero che si facciano male i due perni ovvero Di Lorenzo e Lobotka".