Santin: “Inter-Juventus, ansia incredibile! Scudetto? Ancora troppo presto”

Il componente della Gialappa's Band racconta le sue sensazioni in vista del derby d'Italia in programma questa sera

Marco Santin, uno dei componenti della Gialappa's Band, e grande tifoso dell'Inter, ai microfoni di Tuttosport ha raccontato come vivrà la sfida di questa sera contro la Juventus: "La prima cosa che mi viene in mente pensando a Inter-Juventus? Ca**o, che paura! Provo un’ansia incredibile: sinceramente avrei preferito vedere un altro match questa sera. Il derby d’Italia resta sempre una gara stressante. L’anno scorso è stata bellissima, ma anche quando vinci è un tipo di partita che ti toglie sempre energie vitali, almeno per come vivo io questi appuntamenti. Hai vinto, ma ti sembra di aver scaricato tutto il giorno al porto di Genova (ride, ndr). Pensi, se dovessimo perdere! Provo grande ansia anche perché affronteremo ora la Juventus che si è appena rimessa in piedi, vediamo chi avrà più fame, tenendo conto che il calcio è determinato dagli episodi. Gli uomini decisivi? Dico Chiesa e Szczesny per la Juventus. Barella, Skriniar e Lautaro Martinez per l’Inter. Sarebbe bello un 3-2 per i nerazzurri: saremmo lì, lì per l’infarto, ma questo risultato non mi dispiacerebbe affatto. Poi per lo scudetto sarà ancora lunga, siamo ancora all’inizio ed è molto presto per certi discorsi. Certo, qualora Inter-Juventus finisse in pareggio e il Napoli vincesse, i punti di distacco dalla vetta diventerebbero addirittura nove. Ma nulla sarebbe precluso. L’anno scorso, guardando alcune trasmissioni televisive, sembrava che il Milan avesse già vinto il Tricolore. O anni fa che la Juventus, sempre con Allegri in panchina, fosse già fuori dalla zona Champions League, quando invece al termine del campionato furono proprio i bianconeri a laurearsi campioni. Vedremo ome andrà, speriamo bene e ovviamente forza Inter".