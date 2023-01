Santini: “Inzaghi non ha ancora chiarito come ovviare a una fase difensiva vergognosa”

Che impressione ha avuto sentendo le parole di Spalletti e Inzaghi?

"Sottolinea Inzaghi che le sue squadre segnano un sacco di gol. E' vero, ma il problema è il tipo di filtro che il centrocampo non fa alla difesa. Deve dire come può ovviare a una fase difensiva vergognosa avendo dei giocatori straordinari. E' un problema che non ha saputo risolvere per tutta la prima parte di campionato".