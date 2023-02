EDICOLA / TS: Il pm dell’accusa: “Odio la Juve”. Le parole di Santoriello in un video

Si tratta di un video del 2019 ripescato in queste ore e riguarda uno dei titolari dell'inchiesta Prisma

Sulla prima pagina di TuttoSport si parla delle parole di Santoriello, pm dell'inchiesta Prisma che in un vecchio video, ripescato in queste ore, dice: "Odio la Juve". "Le immagini spuntano a turbare il processo al club bianconero: «Tifo Napoli e sono contro i ladrocini in campo»". Si parla anche del City e di uno scandalo finanziario che fa rischiare grosso alla società inglese. E poi il passaggio di Zaniolo al Galatasaray.