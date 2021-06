Santos Borré, duello Inter-Lazio. TS: “In caso di arrivo a Milano, via in due”

"È Rafael Santos Borré l’uomo giusto per completare l’attacco nerazzurro", spiega l'edizione odierna di Tuttosport

"È Rafael Santos Borré l’uomo giusto per completare l’attacco nerazzurro. Un acquisto già “benedetto” da Simone Inzaghi , ma quando era ancora allenatore della Lazio". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al tentativo dell'Inter di arrivare a prendere l'attaccante colombiano classe 1995 del River Plate . "Il tecnico - dopo aver visionato i filmati - aveva benedetto il suo acquisto. E ora può ritrovarselo all’Inter che cerca un uomo per completare il reparto", spiega il quotidiano.

Santos Borrè è reduce da una grande stagione - 17 gol in 28 presenze in campionato - e risulta una grande occasione in quanto si libererà a parametro zero. "La Lazio si era fatta sotto puntando ad anticipare la concorrenza del Watford ma ora l’ingresso in scena del club nerazzurro rischia di mandare a monte i piani dei biancocelesti", spiega Tuttosport. L'eventuale arrivo di Borré libera spazio per un addio di Salcedo, ad oggi quarta punta nerazzurra al posto di Pinamonti, quest'ultimo finito nel mirino del Cagliari.