Sarri: “Champions? Se c’è un pollo per 10 persone e lo mangia tutto uno…”

Alessandro Cosattini

Le condizioni di Ciro Immobile e non solo. L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato così in conferenza stampa prima della Fiorentina: “Gestione Immobile? Ancora non è la mia, non ha mai fatto un allenamento completo col gruppo. Ha sensazioni fortemente positive, i medici sono un po’ più cauti, l’ecografia sembra pulita, lui si vorrebbe mettere a disposizione per qualche minuto ma l’ultima parola spetta ai medici. Vediamo i riscontri di oggi e poi si deciderà.

Non so se dovrei essere orgoglioso io o incazzato Zaccagni di non aver fatto questo prima. Per me poteva fare così da tempo, ho questa sensazione.

Questa squadra dà grosse sensazioni in allenamento, si allena alla grande sempre. Se fosse facile capire a priori sarebbe più facilmente risolvibili. Ieri ho visto sintomi di stanchezza, più fisica per certi giocatori. Non mentale, quella parte di seduta l’hanno fatta su buoni livelli. Bisogna avere fiducia nel gruppo.

Champions? Se c’è un pollo per 10 persone e lo mangia tutto uno gli altri 9 hanno fame. Stai parlando con l’unico che è riuscito a perdere un campionato avendo fatto 91 punti. Penso che la competizione, con tutte le squadre ravvicinate, aumenti le prestazioni di tutte, i punteggi dipendono anche dai punti salvezza, se quelle per la salvezza cominciano a fare i punti si abbassano tutte le altre soglie. Ogni campionato ha una storia ha sé, vedere le medie che servono credo sia molto relativo”.