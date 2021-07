Sarri: “Lasciare il Chelsea è stato un errore clamoroso, ecco perché. Spalletti…”

Ai microfoni di Sport Italia il tecnico torna sul suo addio al Chelsea

Nel corso della lunga intervista ai microfoni di Sport Italia, Maurizio Sarri è tornato sul suo addio al Chelsea. Lo stesso tecnico della Lazio lo definisce "un errore clamoroso" e spiega perché: "Al Chelsea ho fatto un errore clamoroso, quello di voler tornare in Italia a tutti i costi. Marina (Granovskaia, ndr) mi ha fatto ostruzionismo per lasciare il Chelsea, avevo questa voglia di tornare in Italia. Il Chelsea è una grandissima società, dopo ha preso tanti giovani adatti al mio sistema di gioco".

"Ho vissuto un anno particolare, nel quale Abramovich non poteva entrare in Inghilterra e avevamo un proprietario non presente sul territorio. Una situazione abbastanza difficile, tutto in mano a Marina e aveva mille problemi da risolvere. Spalletti? Nell'ultimo periodo non l'ho sentito. Ha l'esperienza giusta per gestire qualsiasi tipo di squadra in qualsiasi situazione".