Sarri contro gli arbitri: “O sono scarsi o è la soluzione B, che è più preoccupante”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, si è sfogato così per il rigore non assegnato su Lazzari e non solo: "C'è poco da commentare, c'era anche fallo anche sul gol su calcio d'angolo perché Kim ha preso posizione buttando via Luis Alberto. Nell'era del Var dico che o sono scarsi oppure c'è la soluzione B che è ancora più preoccupante. E in una partita corretta l'arbitro ha trovato il modo di ammonire tutti i nostri giocatori: è dalla partita col Bologna in cui abbiamo avuto un eccesso di proteste, che vengono prevenuti e ce lo dicono anche. Penso che i responsabili debbano prendere provvedimenti pesanti".