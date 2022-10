Sarri contro il prato dell’Olimpico: “Se resta così, Lotito trovi un altro allenatore”

Lo sfogo del tecnico contro il manto dello stadio di Roma: "Io non ci so giocare su un campo così. O andremo a giocare da un’altra parte"

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l'Udinese, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, si è scagliato così contro il prato dello Stadio Olimpico: “Cercare di uscire da dietro era impossibile. Se il terreno dell’Olimpico rimane questo la Lazio deve trovare un altro allenatore, io non ci so giocare su un campo così. O andremo a giocare da un’altra parte. Non so quali intenzioni ha Lotito”.